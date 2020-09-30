В Польше сгорел автомобиль с украинцами [ Редактировать ]
В Польше автомобиль Chrysler Cruiser, в котором ехало пять украинцев, влетел в бетонную дренажную трубу и загорелся. Инцидент произошел в населенном пункте Тылич (Малопольское воеводство).
Об этом сообщает издание Yavp.pl.
Сначала водитель сообщил, что в салоне в момент аварии находился сам. Однако во время тушения пожара спасатели заметили неподалеку еще двух людей. Оба находились в шоковом состоянии. Женщина лежала на расстоянии 120 метров от места аварии.
Затем в придорожных зарослях нашли еще двух пассажиров Chrysler, которые также имели видимые повреждения тела. Двух пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи, для двух других, с более серьезными травмами, вызвали медицинские вертолеты.
Спасательная операция, которая включала оказание первой медицинской помощи пострадавшим и уборку остатков сгоревшего автомобиля с дороги, заняла 3,5 часа.
Ранее мы писали о том, что пьяные украинцы устроили переполох на вокзале в Польше.
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