В Польше автомобиль Chrysler Cruiser, в котором ехало пять украинцев, влетел в бетонную дренажную трубу и загорелся. Инцидент произошел в населенном пункте Тылич (Малопольское воеводство).

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

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Сначала водитель сообщил, что в салоне в момент аварии находился сам. Однако во время тушения пожара спасатели заметили неподалеку еще двух людей. Оба находились в шоковом состоянии. Женщина лежала на расстоянии 120 метров от места аварии.

Затем в придорожных зарослях нашли еще двух пассажиров Chrysler, которые также имели видимые повреждения тела. Двух пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи, для двух других, с более серьезными травмами, вызвали медицинские вертолеты.

Спасательная операция, которая включала оказание первой медицинской помощи пострадавшим и уборку остатков сгоревшего автомобиля с дороги, заняла 3,5 часа.

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