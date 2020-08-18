В понедельник, 17 августа, во Львове во время сжигания мусора заживо сгорела сторож детского сада. Трагедия произошла в детском саду "Веселка" на улице Китайской.

В полицию сообщили, что на территории дошкольного учебного заведения нашли обгоревшее тело 68-летней женщины, которая много лет работала там сторожем.

По предварительным выводам следствия, когда женщина сжигала мусор, на ней вспыхнула одежда. Самостоятельно потушить огонь она не смогла. Полиция открыла уголовное производство, но вероятной причиной гибели пенсионерки стало неосторожное обращение с огнем. Проводятся экспертизы.

Ранее сообщалось, что под Винницей арестовали 5 грузовиков со львовским мусором.