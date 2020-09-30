Для украинцев открыли границы 52 страны (список) [ Редактировать ]
По состоянию на 30 сентября, украинцы могут путешествовать в 52 страны. По сравнению с 3 сентября, в список добавились 4 страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебана брифинге.
"Хотя туристический сезон завершился, путешествовать можно, и по состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга 3 сентября добавилось 4 страны", - сказал он.
В частности, украинцам разрешен въезд в такие страны:
- США,
- Мексика,
- Доминиканская Республика,
- Колумбия,
- Эквадор,
- Уругвай,
- Ирландия,
- Великобритания,
- Беларусь,
- Сербия,
- Северная Македония,
- Албания,
- Болгария,
- Турция,
- Армения,
- Казахстан,
- Иран,
- Афганистан,
- Ирак,
- Иордания,
- Ливан,
- Египет,
- Судан,
- Чад,
- Нигерия,
- Бенин,
- Того,
- Гана,
- Буркина-Фасо,
- Сьерра-Леоне,
- Южный Судан,
- Эфиопия,
- Сомали,
- Джибути,
- Кения,
- Танзания,
- Руанда,
- Бурунди,
- Малави,
- Замбия,
- Мальдивы,
- Корея.
Ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила въезда для иностранцев.
Также сообщалось, что Израиль закрыл въезд иностранцам.
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