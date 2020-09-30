По состоянию на 30 сентября, украинцы могут путешествовать в 52 страны. По сравнению с 3 сентября, в список добавились 4 страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебана брифинге.

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"Хотя туристический сезон завершился, путешествовать можно, и по состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга 3 сентября добавилось 4 страны", - сказал он.

В частности, украинцам разрешен въезд в такие страны:

США,

Мексика,

Доминиканская Республика,

Колумбия,

Эквадор,

Уругвай,

Ирландия,

Великобритания,

Беларусь,

Сербия,

Северная Македония,

Албания,

Болгария,

Турция,

Армения,

Казахстан,

Иран,

Афганистан,

Ирак,

Иордания,

Ливан,

Египет,

Судан,

Чад,

Нигерия,

Бенин,

Того,

Гана,

Буркина-Фасо,

Сьерра-Леоне,

Южный Судан,

Эфиопия,

Сомали,

Джибути,

Кения,

Танзания,

Руанда,

Бурунди,

Малави,

Замбия,

Мальдивы,

Корея.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила въезда для иностранцев.

Также сообщалось, что Израиль закрыл въезд иностранцам.