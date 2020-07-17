Євросоюз для українців буде закритим ще щонайменше два тижні. Рада ЄС оприлюднила оновлений список так званих "зелених країн" поза межами Євросоюзу. До нього потрапили, зокрема, Грузія, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Загалом - 13 країн. Натомість Сербію і Чорногорію - зі списку вилучили, через несприятливу епідситуацію.

Нагадаю, за загальними правилами, до ЄС можуть потрапити лише окремі категорії громадян України. При цьому кожна держава встановлює власні обмеження на в'їзд.