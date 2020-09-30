В Україні зафіксували новий коронавірусний рекорд [ Редактировать ]
4027 українців інфікувались коронавірусом минулої доби. Це найбільший показник з початку пандемії. Дані наводить РНБО. 64 людини померло від недуги. Одужало 2110 пацієнтів. Найбільше випадків Ковіду - на Харківщині - 549.
по теме
Коронавірус в Україні: на Харківщині зафіксували найбільше випадків за добу
Найбільше випадків за добу на Харківщині: 427, на десять менше у Києві. Найменший добовий приріст, як і раніше, на Кіровоградщині. Недугу там діагностували у 13 людей
Коронавірус забрав життя 980 тисяч землян
У світовому рейтингу поширення ковіду Україна на чотирнадцятому місці. Загальна статистика інфікованих коронавірусом у світі понад 32 мільйони. Померли понад 980 тисяч людей. Найбільше хворих у США, Індії та Бразилії
Україна зайняла 14 місце у коронавірусному рейтингу
У світовому рейтингу поширення ковіду Україна на чотирнадцятому місці. Колаж Загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі понад 32 мільйони
Медики масово залишають Україну через низькі зарплати та умови праці
В умовах пандемії усю надію люди покладають на лікарів. Тим часом самі медики свої надії втрачають. Через зарплати, а точніше - їхній рівень
В Україні за добу від СOVID-19 померли 63 пацієнти
Найбільше заражень - на Харківщині, Тернопільщині, Львівщині, Одещині та в столиці. Усього від початку пандемії на Ковід захворіли майже 185 тисяч українців