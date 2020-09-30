Коронавірус в Україні: на Харківщині зафіксували найбільше випадків за добу

Найбільше випадків за добу на Харківщині: 427, на десять менше у Києві. Найменший добовий приріст, як і раніше, на Кіровоградщині. Недугу там діагностували у 13 людей