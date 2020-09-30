Украина выполнила одно из главных требований МВФ [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, во время заседания правительство приняло постановление о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Ранее они функционировали в качестве юридических лиц. Теперь они станут обособленными подразделениями этих ведомств.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина уже выполнила два структурных маяка программы сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в государственных банках.
Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти.
Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.
по теме
Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам
В среду, 30 сентября, в правительстве Украины сделали заяывление
Украина не успевает выполнить условие МВФ - ГФС
Во вторник, 29 сентября, и.о. главы ГФС Сергей Солодченко сделал заявление
Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр
В среду, 23 сентября, Кабинет министров Украины принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей"
В Украине изменят водительские права
В среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины утвердил новый дизайн водительских прав
Бюджет-2021: Кабмин одобрил проект
В понедельник, 14 сентября, Кабинет министров в ходе заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год
Отставка Фокина означает, что власть Украины официально отказалась от выполнения Минских соглашений - Виктор Медведчук
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин озвучил несколько бесспорных фактов, которые отрицаются украинской властью