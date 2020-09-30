В среду, 30 сентября, во время заседания правительство приняло постановление о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Ранее они функционировали в качестве юридических лиц. Теперь они станут обособленными подразделениями этих ведомств.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина уже выполнила два структурных маяка программы сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в государственных банках.

Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти.

Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.