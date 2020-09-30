Полиция открыла дело по факту смерти сотрудницы посольства Соединенных Штатов в Киеве. Правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, "личность установлена практически сразу, потому что у нее был пропуск - возможно, эта женщина сотрудница посольства". Однако Крищенко не уточнил какую должность женщина занимала в посольстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей нашли при смерти сотрудницу американского посольства.