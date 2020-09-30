Убийство сотрудницы посольства США: полиция открыла дело [ Редактировать ]
Полиция открыла дело по факту смерти сотрудницы посольства Соединенных Штатов в Киеве. Правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, "личность установлена практически сразу, потому что у нее был пропуск - возможно, эта женщина сотрудница посольства". Однако Крищенко не уточнил какую должность женщина занимала в посольстве.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей нашли при смерти сотрудницу американского посольства.
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