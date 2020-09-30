В Киеве до смерти избили сотрудницу посольства США [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она умерла. Об этом сообщает полиция Киева.
Сотрудницу американского посольства нашли прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина в Шевченковском районе столицы
В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что напасть на женщину мог мужчина 30-40 лет с темными волосами, ростом 190-200 см. Нападавший, по данным полиции, был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Сейчас подозреваемого ищут.
"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - добавили в полиции.
Напомним, ранее под Одессой произошло жуткое смертельное ДТП, в ходе которого перевернулся автомобиль Toyota Cresta.
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