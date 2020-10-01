В предвыборной кампании президента США Дональда Трампа очередной скандал. Старший советник его избирательного штаба Брэд Парскейл покидает свой пост после неудачной попытки суицида. Об этом передает издание Politico.



"Я покидаю кампанию и отказываюсь от любой работы в штабе на ближайшее будущее, чтобы сосредоточиться на семье и получить помощь в борьбе с огромным стрессом", - публично заявил Брэд Парскейл.



По предварительным данным, на минувших выходных жена Парскейла обнаружила мужа с ружьем в руках. Он угрожал покончить с собой. Прибывшая на место полиция уговорила мужчину сложить оружие и сдаться, после чего его госпитализировали. Позже на теле женщины полиция нашла синяки, однако она категорично заявила, что муж никогда не применял к ней насилия.



В свою очередь, в предвыборном штабе президента выразили надежду, что готовы поддержать ушедшего советника "чем только возможно".

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