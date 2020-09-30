Трамп с Байденом "столкнулись" на первых дебатах [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые предвыборные дебаты. Через пять недель, 3 ноября, состоятся президентские выборы. Встречу кандидатов транслировали ряд телеканалов.
Так, соперники начали первые дебаты в преддверии выборов с перепалки. Трамп многократно перебивал Байдена, который пытался заострить внимание на том, что американцам необходимо проголосовать на предстоящих выборах.
"Ты заткнешься? Это так не по-президентски", - сказал демократ с возмущением.
Также Байден обвинил действующего президента в том, что тот запаниковал в условиях пандемии коронавируса.
"Уже более 200 тысяч человек умерли, около 7 миллионов заражены коронавирусом... Но у президента Трампа нет плана борьбы с пандемией", - ответил демократ на вопрос о том, почему ему следует доверять больше в вопросе коронавируса.
Кроме того, Байден назвал Трампа "клоуном" и "худшим президентом в истории США".
В свою очередь, кандидат-республиканец усомнился в умственных способностях своего соперника.
"В вас нет ничего умного, Джо. За 47 лет вы не сделали ничего", - сказал Трамп.
Также он припомнил Байдену проблемы его сына с кокаином и подчеркнул, что не уклонялся от уплаты подоходного налога в последние годы.
"Я платил миллионы долларов в качестве налогов", - утверждал Трамп.
Завершились первые теледебаты громким возгласом из зала о том, что нынешний глава Белого дома является "величайшим президентом всех времен".
Читайте также, ранее в СМИ стало известно, что Трампа попытались отравить смертельным ядом.
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