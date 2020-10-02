Стало известно, что советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась COVID-19. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Они утверждают, что Хикс летела с Трампом в одном самолете. Она сопровождала главу государства на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также на встречу с избирателями в Миннесоту.

Позже информацию о заражении своей советницы подтвердил Трамп в эфире Fox News.

"Да, у нее был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал он.

Трамп заявил, что он и его жена Мелания сдали тест на COVID-19, но не знает, нужно ли ему проходить карантин. Однако позже в Twitter он написал, что уходит на карантин.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", - написал он.

Ранее возле Трампа разгорелся очередной скандал. Глава его предвыборной кампании пытался покончить с собой.