Советница Трампа заразилась COVID-19 [ Редактировать ]
Стало известно, что советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась COVID-19. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Они утверждают, что Хикс летела с Трампом в одном самолете. Она сопровождала главу государства на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также на встречу с избирателями в Миннесоту.
Позже информацию о заражении своей советницы подтвердил Трамп в эфире Fox News.
"Да, у нее был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал он.
Трамп заявил, что он и его жена Мелания сдали тест на COVID-19, но не знает, нужно ли ему проходить карантин. Однако позже в Twitter он написал, что уходит на карантин.
"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", - написал он.
Ранее возле Трампа разгорелся очередной скандал. Глава его предвыборной кампании пытался покончить с собой.
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