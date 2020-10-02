По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине зафиксировано 217 633 случай коронавируса. Из них 4 261 случаев подтвердили за сутки. Об этом говорится в статистике от МОЗ.

Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни в Украине умерли 4 261 человек (+68).

Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Также мы писали о том, что Турция начала испытания вакцины от коронавируса на людях.