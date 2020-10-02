Вибори-2020 та маштабні пожежі: що обговорять політики у ток-шоу "Мир чи війна" [ Редактировать ]
Сьогодні, 2 жовтня, на телеканалі "Інтер" відбудеться новий випуск масштабного соціально-політичного ток-шоу "Мир чи війна".
У студії ведучі програми Олексій Фадєєв та Роман Бочкала і гості обговорять такі важливі питання: що зараз відбувається на Луганщині, де вирують лісові пожежі? Чи отримують люди компенсації та як держава виконує обіцянки, дані жертвам паводків на Прикарпатті?
А також політики з’ясують, чи стануть вибори-2020 рекордними за кількістю порушень та які технології використовують нечесні кандидати.
Про все це - дивіться у ток-шоу "Мир чи війна" в прайм-тайм о 20:55 на телеканалі "Інтер".
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