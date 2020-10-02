Глава "Нафтогаза" Коболев заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заразился коронавирусом. Диагноз подтвердился после командировки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняние не потеряю, ни реальное, ни деловое. Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, к результату нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал.
Руководитель "Нафтогаза" сообщил, что все совещания, встречи и интервью перенес в онлайн. По словам Коболева, сотрудники и менеджмент "Нафтогаза" с марта находятся преимущественно на удаленной работе. На время его самоизоляции выполнять обязанности руководителя будет Сергей Перелома.
Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь.
В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 4 261 человека, 68 человек скончались.
Напомним, что COVID-19 подтвердился у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании.
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