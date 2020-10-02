Корпорация Microsoft вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 миллионов долларов. Об этом сообщает AIN.

Средства пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании.

Отмечается, что подписание договоренности несет за собой скидки в Microsoft Azure, Office 365 и других облачных сервисов.

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