Microsoft вложит в Украину полмиллиарда долларов [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Корпорация Microsoft вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 миллионов долларов. Об этом сообщает AIN.
Средства пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании.
Отмечается, что подписание договоренности несет за собой скидки в Microsoft Azure, Office 365 и других облачных сервисов.
Читайте также, Microsoft купили разработчика игр Fallout, Doom и Wolfenstein. Под контроль компании Билла Гейтса перешли студии Bethesda Game Studios, id Software, Arkane, MachineGames и Tango Gameworks.
по теме
Стрельба в Киеве: на Вокзале ранили женщину (видео)
Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета - пострадавшая получила повреждение нижней конечности
Аваков исключил оказание военной помощи Азербайджану или Армении
Аваков сделал важное заявление
Убийство сотрудницы посольства США: за дело взялись агенты ФБР
Выяснилось, что без мамы осталось четверо детей
День учителя: ТОП-7 лучших идей подарков
День учителя - это праздник, который касается буквально всех: учеников, родителей, выпускников школы