Компания Microsoft купила холдинг ZeniMax Media - материнскую компанию издателя видеоигр Bethesda Softworks. Об этом сообщается в официальном блоге Xbox.

Под контроль компании Билла Гейтса перешли студии Bethesda Game Studios (игры серии The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), id Software (Doom, Quake), Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within и Ghostwire Tokyo).

Официально сумма сделки не разглашается, но по данным The Verge, она составила $7,57 млрд. Таким образом это крупнейшая сделка в мировой индустрии видеоигр. На данный момент Microsoft собрал под своим крылом 23 студии-разработчика видеоигр.

В пресс-релизе не сообщается, станут ли игры, издаваемые Bethesda Softworks, эксклюзивами Xbox и PC, или их будут и дальше распространять на других платформах, включая консоли PlayStation.

Покупка разработчика видеоигр состоялась перед выходом консолей нового поколения Xbox Series X, Xbox Series Sи конкурирующей PlayStation 5. Xbox поступит в продажу 10 ноября, а PS5 - 12-го.

Ранее сообщалось, что Microsoft создала суперкомпьютер для Илона Маска.