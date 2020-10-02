На понедельник, 5 октября, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 28,34 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 1 коп.

Евро подешевел на 9 коп., его курс составляет 33,23 грн.

Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,360 грн.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.