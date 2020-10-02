Курс валют на 5 октября: что будет с гривной [ Редактировать ]
На понедельник, 5 октября, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 28,34 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 1 коп.
Евро подешевел на 9 коп., его курс составляет 33,23 грн.
Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,360 грн.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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