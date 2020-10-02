УЕФА назвал лучшего футболиста Лиги Европы в сезоне-2019/20.

В опросе спортивных изданий континента победил нападающий "Интера" Ромелу Лукаку, сообщает bet.ua.

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Отмечается, что в голосовании бельгийский форвард опередил полузащитника "Севильи" Эвера Банегу и хавбека "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Лукаку дошел с "Интером" до финала турнира, отметившись 7 голами в 6 играх плей-офф, включая гол в решающем матче против "Севильи" (2:3).

"Интер" является соперником "Шахтера" по групповому турниру Лиги чемпионов.

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