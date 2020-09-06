Украинским футболистам удалось войти в рейтинг самых титулованных футболистов века. Данный рейтинг составил портал Transfermarkt.

Стоит отметить, что в топ-50 вошли - один действующий и три бывших игрока "Шахтера".

А именно: Дарио Срна, Фернандиньо, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий.

На 16-м месте расположился хорват Дарио Срна, у которого в активе 29 трофеев.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо занимает 19- е место, который выиграл в общей сложности 28 трофеев.

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26 трофеев и 23-е место - у вратаря Андрея Пятова.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в двух клубах выиграл в общей сложности 24 турнира и занял в рейтинге 41-е место.

Стоти отметить, что самым титулованным футболистом этого века является бразилец Дани Алвес, который завоевал 41 трофей (большинство из них - в "Барселоне").

Сразу за ним идут Андрес Иньеста (39 трофеев), Лионель Месси (37) и Максвелл (37).

Криштиану Роналду, у которого 33 трофея, занимает 8 место.

Напомним, Месси заявил о решении остаться в "Барселоне".

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