Украинские футболисты вошли в рейтинг самых титулованных футболистов века [ Редактировать ]
Украинским футболистам удалось войти в рейтинг самых титулованных футболистов века. Данный рейтинг составил портал Transfermarkt.
Стоит отметить, что в топ-50 вошли - один действующий и три бывших игрока "Шахтера".
А именно: Дарио Срна, Фернандиньо, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий.
На 16-м месте расположился хорват Дарио Срна, у которого в активе 29 трофеев.
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо занимает 19- е место, который выиграл в общей сложности 28 трофеев.
26 трофеев и 23-е место - у вратаря Андрея Пятова.
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в двух клубах выиграл в общей сложности 24 турнира и занял в рейтинге 41-е место.
Стоти отметить, что самым титулованным футболистом этого века является бразилец Дани Алвес, который завоевал 41 трофей (большинство из них - в "Барселоне").
Сразу за ним идут Андрес Иньеста (39 трофеев), Лионель Месси (37) и Максвелл (37).
Криштиану Роналду, у которого 33 трофея, занимает 8 место.
Напомним, Месси заявил о решении остаться в "Барселоне".
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