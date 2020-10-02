В пятницу, 2 октября, во время политического ток-шоу "Мир или война" на телеканале "Интер" кандидат на должность городского главы Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов рассказал, когда могут быть реализованы серьезные нарушения на местных выборах.

"Мы на сегодняшний день фиксируем мелкие нарушения, связанные с тем, что идет противодействие нормальной работе агитаторов на улицах нашего города. С установлением палаток есть уже зафиксированные МВД факты, ведется расследование. Я ожидаю, что в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь" акцент на то, чтобы нарушать законодательство, избирательный закон именно в отношении нашей партии, он будет усиливаться по той причине, что у нас на самом деле сформирован сегодня очень высокий кадровый потенциал, который реально позволит нам серьезно войти в городской совет и претендовать на должность мэра. И мы уже не первый раз в своей практике проходили с кризисной ситуацией. Это было и с 2010 по 2013 год, мы спасали Киев, выводили его на высокий уровень экономического развития", - пояснил политик.

Кроме того, Александр Попов добавил, что "против таких оппонентов, как мы, будут организовывать специальное противодействие". "Я опасаюсь, что оно состоится в момент подсчета голосов. К этому мы, естественно, готовимся с командой. Сегодняшняя система и те бюллетени, которые есть с многими нюансами, они могут быть признаны недействительными, и этим оппоненты воспользуются", - заявил Александр Попов.