Пациент психушки "заминировал" все электростанции Украины и потребовал миллиард долларов [ Редактировать ]
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В Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины и потребовал $1 миллиард. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
К Днепровской ГЭС прибыл наряд патрульной полиции, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Во время осмотра взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено.
Сотрудники СБУ выяснили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. "Минером" оказался 46-летний пациент - житель города Васильевка.
В палате мужчины правоохранители изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был сделан звонок о минировании.
По закону мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Скорее всего, ему удастя избежать наказания по причине невменяемости.
Как сообщалось ранее, в Одессе охранник "заминировал" аэропорт из-за нехватки внимания.
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