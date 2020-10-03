В Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины и потребовал $1 миллиард. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

К Днепровской ГЭС прибыл наряд патрульной полиции, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Во время осмотра взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено.



Сотрудники СБУ выяснили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. "Минером" оказался 46-летний пациент - житель города Васильевка.



В палате мужчины правоохранители изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был сделан звонок о минировании.



По закону мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Скорее всего, ему удастя избежать наказания по причине невменяемости.

Как сообщалось ранее, в Одессе охранник "заминировал" аэропорт из-за нехватки внимания.