В Киеве задержали четырех "минеров" зданий и метро [ Редактировать ]
В Киеве задержали четырех человек, которые сообщали о минировании объектов инфраструктуры. В течение недели столичные объекты "минировали" 17 раз.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, одному из задержанных всего 20 лет. Злоумышленник сообщил о минировании и захвате заложников.
"Молодой человек позвонил на спецлинию 102 и сообщил о заложенной взрывчатке в пяти торговых центрах столицы и о захвате 20 заложников в автобусе. Проведя проверки помещений и прилегающих территорий, по одному из указанных им адресов опасных предметов мы не нашли, а информация о захвате заложников не подтвердилась", - рассказал Крищенко.
Кроме того, задержали "минера" станции метро "Вокзальная". По словам главы столичной полиции, из-за его действий почти на час была остановлена работа Святошинско-Броварской линии метрополитена, эвакуировали более 300 пассажиров.
"Во время осмотра станции и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов или веществ мы не обнаружили. Однако установили личность человека, который предоставил ложное сообщение полиции. Это - 26-летний житель Святошинского района, который объяснил свои действия тем, что якобы хотел проверить готовность полиции к проверке подобных сообщений", - добавил Крищенко.
Обоим мужчинам объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве заминировали станцию метро. Также сообщалось, что
в Киеве заминировали аэропорт, вокзал и ТРЦ.
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