Не хватало внимания: в Одессе охранник "заминировал" аэропорт [ Редактировать ]
В Одессе охранник "заминировал" аэропорт из-за нехватки внимания к себе. С территории терминала эвакуировали более 300 человек.
52-летний мужчина на несколько часов заблокировал работу аэропорта, сообщив о взрывчатке в его терминале. Звонок он совершил с собственного телефона, заявив полиции, что в определенное время подорвет пассажирский комплекс одесского аэропорта.
Из-за сообщения из терминала пришлось эвакуировать более 300 человек, однако взрывчатки там не нашли. Через полчаса "минера" задержали. Им оказался житель северной части области, работающий в Одессе охранником частной фирмы.
Свой поступок мужчина объяснил нехваткой внимания к собственной персоне. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Ранее мы писали о том, что в Днепре задержали "международного" киллера.
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