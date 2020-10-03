2 октября 2020 года главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов она скончалась на месте. Видео самосожжения выложил в сети Telegram-канал Baza.

На шокирующих кадрах видно, что с самого начала ей пытался помочь случайный прохожий, однако Ирина его оттолкнула. Женщина вспыхнула и погибла за несколько секунд. Ей было 47 лет.

Что именно подтолкнуло Славину к самоубийству говорить рано, однако последний год ее регулярно вызывали в суды.

Весной 2019 года Ирину оштрафовали на 20 тысяч рублей (7 253 грн) за несогласованное шествие, а осенью - на 70 тысяч рублей (25 387 грн) за неуважение к власти. Нынешним летом журналистку заподозрили в распространении ложной информации о коронавирусе, и на этот раз ей грозил штраф в 500 тысяч рублей (181 339 грн), который Ирина воспринимала как "финансовое убийство".

1 октября в квартире журналистки прошел обыск в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города. Славина проходила по этому делу свидетелем.

Через день журналистка подожгла себя, оставив прощальное послание в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Ранее сообщалось, что в центре Мюнхена мужчина совершил самосожжение.