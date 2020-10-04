Михаил Добкин, снимает свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в в пользу Геннадия Кернеса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера.

Добкин пожелал победы Кернесу и добавил, что на этом его миссия выполнена.

На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить!

По данным "Суспільне", председатель городской избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что Добкин написал заявление об отмене регистрации "по собственному желанию".

Как ранее сообщалось, у Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус, он был госпитализировна в Германию на лечение.

Читайте также, на выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 15 кандидатов.