Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова [ Редактировать ]
Михаил Добкин, снимает свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в в пользу Геннадия Кернеса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера.
Добкин пожелал победы Кернесу и добавил, что на этом его миссия выполнена.
На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить!
По данным "Суспільне", председатель городской избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что Добкин написал заявление об отмене регистрации "по собственному желанию".
Как ранее сообщалось, у Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус, он был госпитализировна в Германию на лечение.
Читайте также, на выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 15 кандидатов.
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