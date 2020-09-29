Кернес, Добкин и другие: кто баллотируется в мэры Харькова [ Редактировать ]
На выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 15 кандидатов. Соответствующее решение об их регистрации приняла территориальная избирательная комиссия.
Кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:
- Алексей Кучер ("Слуга народа");
- Геннадий Кернес ("Блок Кернеса - Успешный Харьков");
- Георгий Лаговский ("УДАР");
- Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");
- Никита Соловьев ("Демократическая сокира");
- Ирина Денисова ("За майбутнє");
- Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");
- Игорь Приходько ("Батькивщина");
- Александра Нарижна ("Голос");
- Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа - За життя");
- Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");
- Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);
- Михаил Добкин (самовыдвиженец);
- Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);
- Денис Ярославский (самовыдвиженец).
Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес отчитался, сколько потратил на лечение в Германии.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" виступила проти об’єднання виборчих округів у Харкові
Проти невмотивованого укрупнення виборчих округів виступають у партії "Опозиційна платформа - За життя" в Харкові
Кто поборется с Кличко: на кресло столичного мэра претендуют 17 кандидатов
25 октября 2020 года в Украине пройдут очередные местные выборы. Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на пост столичного градоначальника 17 кандидатов
Фермери Харківщини потребують системної державної підтримки - Юлія Світлична
На полях зібрали менший врожай, а аграрії, які займають тваринництвом, не змогли заготовити необхідну кількість кормів, бо усе вигоріло. Фермери кажуть: відстоюватимуть свої права
В горсовете Харькова рассказали о состоянии Кернеса
В Харьковском горсовете рассказали о состоянии здоровья Кернеса
Зеленский признал кадровые ошибки и обратился к "слугам народа"
По словам президента, задача местных выборов - не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а создать эффективное комфортное и современное государство