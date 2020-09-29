На выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 15 кандидатов. Соответствующее решение об их регистрации приняла территориальная избирательная комиссия.

Кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

Алексей Кучер ("Слуга народа");

Геннадий Кернес ("Блок Кернеса - Успешный Харьков");

Георгий Лаговский ("УДАР");

Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");

Никита Соловьев ("Демократическая сокира");

Ирина Денисова ("За майбутнє");

Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");

Игорь Приходько ("Батькивщина");

Александра Нарижна ("Голос");

Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа - За життя");

Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");

Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);

Михаил Добкин (самовыдвиженец);

Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);

Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес отчитался, сколько потратил на лечение в Германии.