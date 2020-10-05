В Полтаве отказались усиливать карантин [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности градоначальника Полтавы Александр Шамота заявил о недопущении ужесточения карантинных ограничений в городе. Об этом мэр сообщил в своем видеообращении.
Шамота призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнесклубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения.
С сегодняшнего дня Полтава в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнесклубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. При этом никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает.
Также он призвал всех работать в обычном режиме, а перевозчиков попросил обеспечить горожан возможностью добраться до места работы.
Ранее Украину поделили на новые карантинные зоны. В "красную зону" карантина попали: Тернополь и Канев. О новом зонировании сообщили в Государственной и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
по теме
Карантин ослабит лишь один украинский регион
О новых данных информирует Минздрав
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине
Общее число заболевших переросло цифру в 226 тысяч человек
В Украине карантин ослабят лишь в одном регионе
Наивысший показатель наблюдается в 3 областях
К ослаблению карантина в Украине не готов ни один регион
Почти во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения
Карантин в Украине: ограничения ослабят в одном регионе
Самая плохая ситуация наблюдается в Тернопольской области