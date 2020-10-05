Исполняющий обязанности градоначальника Полтавы Александр Шамота заявил о недопущении ужесточения карантинных ограничений в городе. Об этом мэр сообщил в своем видеообращении.

Шамота призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнесклубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения.

С сегодняшнего дня Полтава в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнесклубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. При этом никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает.

Также он призвал всех работать в обычном режиме, а перевозчиков попросил обеспечить горожан возможностью добраться до места работы.

Ранее Украину поделили на новые карантинные зоны. В "красную зону" карантина попали: Тернополь и Канев. О новом зонировании сообщили в Государственной и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.