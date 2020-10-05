Саммит Украина-ЕС "лишился" главы Еврокомиссии [ Редактировать ]
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет участвовать в саммите Украина-ЕС, который пройдет 6 октября. Она ушла на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает SAPO.
По его словам, фон дер Ляйен отменила участие в пленарном заседании Европейского парламента, а также не будет председательствовать в тот же день на заседании Коллегии комиссаров. Там ее заменит вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
На саммите Украина-ЕС Еврокомиссия будет представлена главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
По словам Мамера, у фон дер Ляйен нет симптомов коронавирус, она в обычном порядке проходит тестирование два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.
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