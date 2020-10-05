В Херсонской области 36-летняя женщина утопила своего тяжелобольного 4-летнего сына в Северо-Крымском канале. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

К правоохранителям обратился 41-летний отец погибшего мальчика. Он рассказал, что живет отдельно от своей жены, но при этом ежедневно видел женщину с ребенком во дворе. Два дня подряд он не мог застать их дома, на звонки она тоже не отвечала.

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Правоохранители обнаружили женщину дома, она была в подавленном состоянии. Она объяснила, что ребенок был болен от рождения, и недавно его состояние ухудшилось.

"Отчаявшись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она пояснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду", - говорится в сообщении.

Женщина смогла выплыть, а ребенок утонул. Тело мальчика нашли у берега.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и назначили ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая. Женщине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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