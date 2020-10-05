Женщина утопила тяжелобольного 4-летнего сына [ Редактировать ]
В Херсонской области 36-летняя женщина утопила своего тяжелобольного 4-летнего сына в Северо-Крымском канале. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
К правоохранителям обратился 41-летний отец погибшего мальчика. Он рассказал, что живет отдельно от своей жены, но при этом ежедневно видел женщину с ребенком во дворе. Два дня подряд он не мог застать их дома, на звонки она тоже не отвечала.
Правоохранители обнаружили женщину дома, она была в подавленном состоянии. Она объяснила, что ребенок был болен от рождения, и недавно его состояние ухудшилось.
"Отчаявшись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она пояснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду", - говорится в сообщении.
Женщина смогла выплыть, а ребенок утонул. Тело мальчика нашли у берега.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и назначили ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая. Женщине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что на Львовщине мать застрелила детей и покончила с собой.
по теме
В Киеве врач внезапно умер во время визита к пациенту
Трагедия произошла, когда он оказывал помощь больной
Воспитательницу приговорили к смертной казни за отравление детей
Тремя годами ранее она пыталась отравить своего мужа
Возвращение к жесткому карантину: в Минздраве назвали условие
Более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных коронавирусом
В Харькове внезапно умер участник международного марафона
Он потерял сознание на дистанции
Пожежі на Луганщині: Артур Герасимов назвав ключове завдання влади
Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов прокоментував ситуацію з пожежами на Луганщині