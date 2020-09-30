В Старобельском районе Львовской области на территории базы отдыха правоохранители обнаружили тела 36-летней женщины и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области.

По предварительной информации, 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого она совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Отмечается, что погибшая женщина была владелицей базы отдыха, где случилась трагедия. Ранее о каких-либо проблемах внутри семьи известно не было. Записки на месте трагедии не найдено.

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По факту происшествия открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во Львове подростки жестоко забили пенсионера до смерти.