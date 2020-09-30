На Львовщине мать застрелила детей и покончила с собой [ Редактировать ]
В Старобельском районе Львовской области на территории базы отдыха правоохранители обнаружили тела 36-летней женщины и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области.
По предварительной информации, 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого она совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.
Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
Отмечается, что погибшая женщина была владелицей базы отдыха, где случилась трагедия. Ранее о каких-либо проблемах внутри семьи известно не было. Записки на месте трагедии не найдено.
По факту происшествия открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что во Львове подростки жестоко забили пенсионера до смерти.
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