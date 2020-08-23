Трагедия на Виннитчине: в водоеме утонули дети [ Редактировать ]
В Винницкой области, в селе Поповцы Барского района, 23 августа, водолазы изъяли из водоема тела двух семилетних мальчиков. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
По данным ГосЧС , погибшие дети - одноклассники, которые понесли яблоки и бузину в приемный пункт с. Поповцы и домой не вернулись.
В воскресенье в 9:20 на поверхность воды был поднят один из мальчиков без признаков жизни, а в 11:04 – другой ребенок
К проведению работ от ГосЧС привлекались четыре человека личного состава и один спецавтомобиль.
Напомним, ранее в Виннице вспыхнул масштабный пожар, загорелся склад макулатуры.
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Ранее мы сообщали, что подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров.
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