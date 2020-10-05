В понедельник, 5 октября, спасателям не удалось взять под контроль еще один из 10 очагов пожаров в Луганской области. Остальные очаги огня или локализовали, или ликвидировали. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:00 семь очагов ликвидировано, два очага локализованы. Принимаются меры по локализации еще одного очага пожаров", - говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекли около 2500 человек и более 250 единиц техники. Авиация ГСЧС в течение дня сбросила 246 тонн воды в зонах распространения огня.

Ранее мы писали, что в Луганской области взрываются боеприпасы.