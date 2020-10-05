В Луганской области начался новый пожар между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема Источник: ГСЧС Украины

В Луганской области начался новый пожар между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Станично-Луганская районная госадминистрация.

В последний раз лесные пожары в этом районе были в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из "Градов". Местные власти утверждают, что новый пожар случился из-за поджога.

Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям, из-за огня детонируют не взорвавшиеся боеприпасы и мины.

Напомним, что в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, несколько человек пропали без вести.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на полдень 5 октября из 9 основных очагов пожаров остался лишь один - в районе села Смоляниново. Огонь уничтожил в регионе все на территории в 20 тыс. га.

Ранее сообщалось, что под Луганском ликвидировали очаги пожаров.