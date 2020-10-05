В Луганской области вспыхнул новый пожар: взрываются боеприпасы (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Луганской области начался новый пожар между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Станично-Луганская районная госадминистрация.
В последний раз лесные пожары в этом районе были в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из "Градов". Местные власти утверждают, что новый пожар случился из-за поджога.
Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям, из-за огня детонируют не взорвавшиеся боеприпасы и мины.
Напомним, что в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, несколько человек пропали без вести.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на полдень 5 октября из 9 основных очагов пожаров остался лишь один - в районе села Смоляниново. Огонь уничтожил в регионе все на территории в 20 тыс. га.
Ранее сообщалось, что под Луганском ликвидировали очаги пожаров.
по теме
Пожежі на Луганщині забрали життя 11 людей
Вогонь вже знищив більше двадцяти тисяч гектарів лісу, без домівок залишилися понад п'ять сотень сімей, евакуйованих - тисячі
Луганщина у вогні: пожежі вирують поблизу КППВ "Станиця Луганська"
Вогонь дістався замінованого узбіччя на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" - там детонують боєприпаси, людей евакуювали, а сам КПП закрили
Трасуючими боєприпасами бойовики спровокували пожежі на Луганщині
Пожежі на Луганщині спричинили зумисні провокації бойовиків, які застосували трасуючі кулі для підпалу сухої трави. Загальна площа пожеж понад 85 гектарів
Под Луганском ликвидировали очаги пожаров (фото, видео)
Были потушены очаги №4 и 7
Огонь угрожает 32 населенным пунктам в Луганской области (видео)
На территории Луганской области обнаружены тела семи погибших, еще 18 человек получили травмы, в том числе 3 спасателей. Пропавшими без вести числятся четверо