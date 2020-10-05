В понедельник, 5 октября, стало известно, что в Верховной Раде Украины коронавирус якобы подтвердили у 75 человек. Одна инфицированная - умерла. Об этом сообщает "Укринформ".

Официально цифры не подтверждены, но по данным журналистов, COVID-19 заразились 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента.

Ранее в Минздраве назвали условие возвращение к жесткому карантину.