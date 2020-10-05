Коронавирусом могло заболеть 10% населения Земли - ВОЗ [ Редактировать ]
По самым оптимистичным оценкам, коронавирусом могло заразиться 10% населения Земли. На сегодня число подтвержденных случаев сильно занижено и не отвечает реальной ситуации. Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан, передает AP.
По его словам, примерно один из 10 человек во всем мире мог заразиться COVID-19. Показатели отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.
"В конечном итоге это означает, подавляющее большинство населения мира остается в опасности", - подчеркнул Райан.
Ранее в Минздраве назвали условие возвращение к жесткому карантину.
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