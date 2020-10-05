Возвращение к жесткому карантину: в Минздраве назвали условие [ Редактировать ]
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Министерство здравоохранения Украины будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.
"Понятно, что локдаун - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава", - заявил он.
При этом Степанов отметил, что жесткие ограничения помогают снизить уровень заболеваемости коронавирусом.
"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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