Министерство здравоохранения Украины будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

"Понятно, что локдаун - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава", - заявил он.

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При этом Степанов отметил, что жесткие ограничения помогают снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Также мы писали о том, что для выявления больных COVID-19 будут использовать служебных собак.