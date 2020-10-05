Под Киевом упал дельтаплан, есть жертвы [ Редактировать ]
В Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района.
Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют территорию. Привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники.
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