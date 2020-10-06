Статистика поширення Covid-19 в Україні залишається невтішною. За минулу добу підтверджені 4 348 нових діагнозів. 90 пацієнтів померли від ускладнень. Найбільше заражень на Львівщині, Харківщині, Одещині та у Києві. З початку спалаху пандемії інфікувалися більш як 234 тисячі українців. У МОЗі вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки, а місцеву владу не влаштовувати масових заходів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: