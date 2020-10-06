COVID-19 в Україні: статистика залишається невтішною [ Редактировать ]
Статистика поширення Covid-19 в Україні залишається невтішною. За минулу добу підтверджені 4 348 нових діагнозів. 90 пацієнтів померли від ускладнень. Найбільше заражень на Львівщині, Харківщині, Одещині та у Києві. З початку спалаху пандемії інфікувалися більш як 234 тисячі українців. У МОЗі вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки, а місцеву владу не влаштовувати масових заходів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми робимо усе, щоб медична система була здатна надавати медичну допомогу, здатна надати її усім людям, які цього потребують. Ми можемо зупинити розповсюдження хвороби, ми можемо зупинити розповсюдження COVID-19. Для цього не треба багато, для цього треба просто дотримуватися правил реальності, користуватися рекомендаціями міністерства охорони здоров'я.
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