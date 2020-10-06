В Евросоюзе отреагировали на события в Кыргызстане [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, Европейский союз призывает политические силы в Кыргызстане к мирному урегулированию кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Евросоюз принимает к сведению сделанное сегодня Центральной избирательной комиссией заявление о том, что результаты выборов недействительны. ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов.
В свою очередь, в МИД России призвали решить кризис в Кыргызстане без применения силы.
В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства. Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы.
В Москве также призвали все политические силы Кыргызстана постараться сохранить внутреннюю стабильность и безопасность в стране.
Напомним, ЦИК не признал итоги выборов в Киргизии. Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.
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