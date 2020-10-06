ЦИК не признал итоги выборов в Киргизии [ Редактировать ]
Центральная избирательная коммисия Киргизии приняла решение по поводу выборов в стране. Она не признала итоги парламентских выборов. Об этом сообщает 24.kg.
В Центризбиркоме сообщили, что также обсуждался вопрос о самороспуске.
"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.
Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.
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