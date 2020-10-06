Центральная избирательная коммисия Киргизии приняла решение по поводу выборов в стране. Она не признала итоги парламентских выборов. Об этом сообщает 24.kg.

В Центризбиркоме сообщили, что также обсуждался вопрос о самороспуске.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.