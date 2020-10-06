Украина оказалась на 11 месте в мире по числу стран, куда ее паспорт дает безвизовый доступ. Об этом сообщает Global Passport Power Rank 2020.

Паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию.

Отмечается, что для поездок в 87 стран должны оформлять визу заранее. Самый "топовый" паспорт имеют граждане Новой Зеландии, так как документ дает им право на безвизовое посещение 86 стран.

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