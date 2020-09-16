Кабмин расширил возможности е-паспорта [ Редактировать ]
Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. Теперь с помощью приложения "Дия" можно будет сделать больше операций.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 16 сентября.
Отмечается, что необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения "Дия" в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.
Постановление предусматривает возможность предоставления информации из приложения "Дия" для:
- предоставления услуг почтовой связи;
- проведения банковских операций;
- подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
- предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;
- предоставления гостиничных услуг;
- предоставления телекоммуникационных услуг;
- предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
- предоставления административных услуг;
- возврата уплаченных за товар средств.
Ранее сообщалось, что украинцам разрешат перелеты по е-паспорту.
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