Во вторник, 6 октября, в Брюсселе в ходе 22-го саммита Украина-ЕС было подписано соглашение с ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) о кредите на модернизацию логистической сети "Укрпочты". Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Telegram во вторник, 6 октября.

30 млн евро кредита будут направлены на:

строительство трех новых сортировочных хабов и еще около 20-ти депо в разных городах страны;

закупку современного сортировочного оборудования и создание необходимой IТ-инфраструктуры.

"Все это позволит удобно и в разы быстрее обрабатывать и доставлять посылки, и вообще существенно улучшить качество почтовых услуг", - добавил Криклий.

Кроме того, Украина и Еврокомиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Речь идет о финансировании мероприятия "Программа ЕС Крепкие регионы", на которое предусмотрено 30 млн евро вклада ЕС. Деньги должны способствовать увеличению социального капитала в уязвимых регионах путем помощи местным органам власти по реагированию на последствия пандемии COVID-19.

Также соглашение о финансировании мероприятия Механизм развития гражданского общества Украины предусматривает выделение 20 млн евро для укрепления демократии. Средства должны укрепить способность организаций гражданского общества участвовать в разработке политики и предоставлении услуг, связанных с продвижением реформ, активным гражданским обществом, устойчивым развитием и социальной сплоченностью.

Наконец, в рамках третьего соглашения о финансировании мероприятия Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине со стороны ЕС будет выделено 10 млн евро на разработку и реализацию политики и мер, которые эффективно поддерживают переход к климатически нейтральному, чистому, ресурсоэффективному и безопасному энергоснабжению и потреблению.

С украинской стороны соглашения подписала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а со стороны ЕС - еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархейи.

Президент Владимир Зеленский поднял вопрос дезинформационных вызовов, которые сегодня стоят перед Евросоюзом и Украиной. Участники заседания достигли положительного видения сроков введения совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС. Также обсудили реализацию проектов диджитализации в нашей стране. Кроме того, обсуждена реализация судебной реформы и реформы правоохранительных органов в Украине. ЕС высоко оценил усилия нашего государства в этом направлении.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.