Зеленский недоволен минским форматом [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский недоволен минским форматом. При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог. Об этом Зеленский заявил в интервью Politico.
Президент добавил, что вопрос нормандского формата решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группе.
"Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - сказал Зеленский.
Он отметил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение конституции Украины извне.
Ранее мы сообщали, что в Брюсселе пройдет саммит Украина-ЕС.
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