Во вторник, 6 октября, в Луганской области спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.

Так, пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.

В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.

Ранее мы писали, что в Луганской области взрываются боеприпасы.