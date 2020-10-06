Пожар в Луганской области: ликвидировали крупнейший очаг возгорания [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, в Луганской области спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.
Так, пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.
В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.
Ранее мы писали, что в Луганской области взрываются боеприпасы.
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