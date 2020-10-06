Пожар в Луганской области: полиция назвала источники огня [ Редактировать ]
Обнаружены новые источники возгорания
Источник: ГСЧС Украины
Источник: ГСЧС Украины
Полиция установила четыре вероятных источника возгорания, что переросли в пожар в Луганской области. Они находятся в селах Смоляниново, Половинкино, Запорожское, а также городе Счастье и пгт Белокуракино. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Она назвала такие вероятные источники возгорания:
- в с. Смоляниново Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно в 15:45 1 октября;
- в с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения, стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
- в г. Счастье Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло вечером 30 сентября;
- в пгт Белокуракино, ул. Роскошная, вследствие неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь бурьян и сухую траву, костер перекинулся на сухую иву, что находилась неподалеку от огорода.
Ранее мы писали, что в Луганской области взрываются боеприпасы.
по теме
Prev Next
05 октября 2020 19:44
Пожары в Луганской области: что известно на данный момент
В понедельник, 5 октября, спасателям не удалось взять под контроль еще один из 10 очагов пожаров
02 октября 2020 09:22
Огонь тушат самолеты, срочная эвакуация: пожар в Луганской области расширился
Площадь пожаров в Луганской области составляет 13 тысяч гектар
01 октября 2020 13:20
Пожар в Луганской области: полиция не исключает поджог
Полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области
01 октября 2020 12:13
Жертвами пожаров в Луганской области уже стали 9 человек
Еще 10 человек госпитализированы