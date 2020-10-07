Корейцы выпустят серию летающих автомобилей в 2028 году (фото) [ Редактировать ]
Источник: AFP
Крупнейший южнокорейский производитель автомобилей Hyundai заявил, что планирует выпустить семейство летающих автомобилей к 2028 году. Об этом сообщает Bloomberg.
В компании ожидают резкое увеличение спроса на подобные машины из-за постоянных пробок и роста количества наземного транспорта. Hyundai разрабатывает модели для мегаполисов, которые могут перевозить 5-6 человек, а также версии для перемещения между городами с большей вместительностью. Изначально летающие автомобили будут управлять водителями, но станут полностью беспилотными к 2035 году.
В январе 2020 года Hyundai в партнерстве с Uber на конференции Consumer Electronics Show представила концепт летающего автомобиля Hyundai S-A1.
Конкурентами корейской компании являются Airbus, Boeing и такие стартапы, как Lilium. Самопилотируемое воздушное такси Vahana, разработанное A3, технологическим подразделением Airbus в Кремниевой долине, совершило свой первый испытательный полет в 2018 году. Прототип Boeing совершил первый полет в январе 2019 года.
Китайский производитель автомобилей XPeng в прошлом месяце представил прототип, который может нести по воздуху два человека и левитировать на высоте до 25 метров.
Аналитики инвестбанка Morgan Stanle оценивают рынок летающих автомобилей к 2040 году в $2,9 триллиона при оптимистичном сценарии, и в $615 млрд - при самом пессимистическом.
В ближайшие годы отрасль и регулирующие органы должны решить вопросы "водительских прав" для летающих автомобилей и способы снизить вероятность несчастных случаев. Требуются новые правила и инфраструктура, чтобы транспортные средства не мешали движению самолетов и вертолетов.
Ранее сообщалось, что ЗАЗ возобновляет массовое производство автомобилей.
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