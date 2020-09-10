Запорожский автомобилестроительный завод начинает производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – говорит председатель Правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что автомобили с отметкой "Сделано в Украине" будут такого же высокого качества, что и продукция других заводов Группы Renault", – отметил управляющий региональный директор Groupe Renault Export Макс Миссана.

Пока в компании не комментируют, автомобили каких брендов, входящих в обширное портфолио Groupe Renault, будут выпускаться на ЗАЗе.

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