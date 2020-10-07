В английском графстве Камбрия, 7-летний пропавший кот по кличке Бэйли вернулся домой спустя шесть лет после пропажи. Об этом сообщает издание Cumberland & Westmorland Herald.

Домашний питомец пропал в апреле 2014 года. Хозяйка животного Робин провела безуспешные поиски питомца и смирились с его вероятной гибелью.

Спустя шесть лет Робин получила звонок из ветеринарной клиники. Женщину спросили, терялся ли у нее кот. По словам англичанки, она сначала ответила, что у нее нет кота.

Затем женщине назвали породу животного и сказали, что в микрочипе Бэйли указан номер ее матери. Робин поняла, что ее пропавший кот нашелся спустя шесть лет. Женщина отметила, что за это время у них с мужем родился ребенок и они дважды сменили место жительства.

Ранее мы писали о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети.