Пропавший кот вернулся домой спустя шесть лет [ Редактировать ]
В английском графстве Камбрия, 7-летний пропавший кот по кличке Бэйли вернулся домой спустя шесть лет после пропажи. Об этом сообщает издание Cumberland & Westmorland Herald.
Домашний питомец пропал в апреле 2014 года. Хозяйка животного Робин провела безуспешные поиски питомца и смирились с его вероятной гибелью.
Спустя шесть лет Робин получила звонок из ветеринарной клиники. Женщину спросили, терялся ли у нее кот. По словам англичанки, она сначала ответила, что у нее нет кота.
Затем женщине назвали породу животного и сказали, что в микрочипе Бэйли указан номер ее матери. Робин поняла, что ее пропавший кот нашелся спустя шесть лет. Женщина отметила, что за это время у них с мужем родился ребенок и они дважды сменили место жительства.
Ранее мы писали о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети.
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