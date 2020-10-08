На просторах Галактики существует сразу 24 планеты, пригодные для жизни лучше Земли. Об этом свидетельствуют данные нового научного исследования специалистов, передает cikavosti.com.

Астробиологи из США и Германии провели анализ имеющихся у них данных о температуре, влажности и других важных для существования жизни факторов, которые ранее были собраны в 4,5 тыс. известных человечеству экзопланет.

Читайте также Что произойдет при столкновении двух планет – пугающий ответ ученых

Именно этот анализ и показал, что 24 планеты, известные современной науке, более подходящие для жизни, чем наша родная планета.

"С появлением новых космических телескопов мы получим больше информации, поэтому важно выбрать правильные цели ... Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, имеющих наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, так как могут быть планеты, подходящие для жизни даже больше, чем наша", - говорит руководитель исследования Дирк Шульце-Макух.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало снимок потенциально пригодной для жизни экзопланеты.

Также мы писали о том, что в космосе найдена солнцеподобная планетарная система.